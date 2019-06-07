20:21 (мск), источник: Lenta.Ru
Мирный план Кучмы по Донбассу обернулся уголовными делами
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал три уголовных дела
Отмечается, что дела возбуждены по обвинению в государственной измене, подготовке к финансированию терроризма и подготовке к препятствованию украинской армии. «Хочу прямо сказать, всем реваншистам и всем капитулянтам, все, кто попробует играть с украинским законом, получат достойный ответ. Закон один для всех. Победа будет за нами», — заявил Луценко.
Генпрокурор объяснил, что у него вызвало возмущение «предложение представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника». Дело о подготовке финансирования терроризма, по словам Луценко, касается «тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями».
Он не назвал ни одной фамилии фигурантов дел и не уточнил, по каким заявлениям они были открыты.
С предложением о том, что украинские военные во время режима тишины в Донбассе не должны отвечать на провокационные обстрелы с гражданских объектов, выступил бывший президент Украины Леонид Кучма, возглавляющий делегацию Киева в трехсторонней контактной группе в Минске.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал запрет на ответный огонь по противнику путем к капитуляции Киева. Он добавил, что не допустит такого развития событий.
Идею Кучмы раскритиковал и бывший президент Петр Порошенко. По его мнению, это то же самое, что и расстрел украинских солдат.
Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоялось 5 июня. Представитель украинской делегации Кучма предложил прописать в новых договоренностях о режиме тишины в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ». Кроме того, по итогам встречи стороны договорились о разведении сил и средств в станице Луганской 10 июня и подписании соглашения о прекращении огня 19 июня. На встрече также обсуждались гуманитарные и экономические проблемы, в частности, снятие блокады с Донбасса.