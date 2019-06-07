Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище. Город ядерщиков в Казахстане (фото)
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
Малышева рассказала, как природа уничтожает людей старше 50
Орбакайте показала себя в роли императрицы в «Гардемаринах 4»
Как оборудовать кладовую на даче: советы и идеи
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Умер актер Александр Кузнецов
Елена Яковлева вернулась к образу Бабы-Яги на съемках
Страдающих от запора оказалось больше, чем думали
Малышева рассказала, как природа уничтожает людей старше 50
Юлия Меньшова сменила имидж и помолодела
Юлию Высоцкую заподозрили в пластике
Тюменский врач спас ребенка на борту самолета, летевшего из Антальи
Максим Виторган показал красавицу-дочь
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
Названы курорты России с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
20:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Мирный план Кучмы по Донбассу обернулся уголовными делами

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал три уголовных дела из-за новых мирных предложений по Донбассу. Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что дела возбуждены по обвинению в государственной измене, подготовке к финансированию терроризма и подготовке к препятствованию украинской армии. «Хочу прямо сказать, всем реваншистам и всем капитулянтам, все, кто попробует играть с украинским законом, получат достойный ответ. Закон один для всех. Победа будет за нами», — заявил Луценко.

Читайте также
Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью

Генпрокурор объяснил, что у него вызвало возмущение «предложение представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника». Дело о подготовке финансирования терроризма, по словам Луценко, касается «тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями».

Он не назвал ни одной фамилии фигурантов дел и не уточнил, по каким заявлениям они были открыты.

С предложением о том, что украинские военные во время режима тишины в Донбассе не должны отвечать на провокационные обстрелы с гражданских объектов, выступил бывший президент Украины Леонид Кучма, возглавляющий делегацию Киева в трехсторонней контактной группе в Минске.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал запрет на ответный огонь по противнику путем к капитуляции Киева. Он добавил, что не допустит такого развития событий.

Идею Кучмы раскритиковал и бывший президент Петр Порошенко. По его мнению, это то же самое, что и расстрел украинских солдат.

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоялось 5 июня. Представитель украинской делегации Кучма предложил прописать в новых договоренностях о режиме тишины в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ». Кроме того, по итогам встречи стороны договорились о разведении сил и средств в станице Луганской 10 июня и подписании соглашения о прекращении огня 19 июня. На встрече также обсуждались гуманитарные и экономические проблемы, в частности, снятие блокады с Донбасса.

Позиции новые, кадры прежние: Кучма вернулся в Контактную группу по Донбассу
Во время загрузки произошла ошибка.
3 июня© Ньюстюб
 Тяжелобольная участница шоу Малышевой уличила телевизионщиков во лжи
Опасное сближение боевых кораблей России и США. Видео
Зеленский назвал правильным свое решение о роспуске парламента
Футбольный матч в России официально признали договорным
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Брэд Питт отказался быть лицом натуралов
Проект бассейна на крыше без входа вызвал вопросы в Сети (фото)
Си Цзиньпин назвал Трампа своим другом
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии Мужчина прокатился по исландскому бездорожью, что в этой стране запрещено
Недвижимость
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Дети
В семье Марины Александровой родился ребенок Актриса поделилась эмоциями
Леди
От любви до разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер В июне инсайдеры, близкие к Ирине Шейк и Брэдли Куперу, сообщили о расставании пары.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь