20:48 (мск), источник: ТАСС
Зеленский назвал правильным свое решение о роспуске парламента
КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Решение распустить Верховную раду было правильным. Об этом в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Спасибо, что своим “плодотворным” трудом доказываете всем, что решение о роспуске парламента было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, продолжаете оставаться собой, продолжаете прогуливать и “кнопкодавить”, доказываете, что те “горячие” слова, которые вам адресуют граждане, заслужены», — сказал он в своем видеобращении, которое транслировал телеканал «112 Украина».
«Что депутаты сделали за это время? Они оставили мажоритарку, неприкосновенность, старых министров, старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение», — добавил президент.
«Уровень поддержки был 4%. Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно, люди все видят и все понимают. 21 июля (выборы в Раду — прим. ТАСС) они все оценят обязательно», — заключил он.