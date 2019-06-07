Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище. Город ядерщиков в Казахстане (фото)
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
Пить или не пить: 15 главных фактов об алкоголе
Елена Яковлева вернулась к образу Бабы-Яги на съемках
Как сделать ландшафтный бассейн или пруд на даче
Китайские таможенники будут проверять переписку на смартфонах россиян Об этом предупредило Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу. С туристами будут проводить собеседования
Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Умер актер Александр Кузнецов
Елена Яковлева вернулась к образу Бабы-Яги на съемках
Пить или не пить: 15 главных фактов об алкоголе
Мальчик сбрасывает кожу как змея
Молодой муж Пелагеи показал романтичный снимок с певицей
Киану Ривз, Майли Сайрус, Сальма Хайек на показе Saint Laurent
Ученые выяснили, как снизить риски появления непереносимости глютена у ребенка
Ученые объяснили, зачем отцам брать отпуск по уходу за ребенком
Стильная квартира с удобной планировкой для семьи с двумя детьми
Как оборудовать кладовую на даче: советы и идеи
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
13Инопланетные пейзажи Исландии показали с высоты птичьего полета
20:48 (мск), источник: ТАСС

Зеленский назвал правильным свое решение о роспуске парламента

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Решение распустить Верховную раду было правильным. Об этом в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«Спасибо, что своим “плодотворным” трудом доказываете всем, что решение о роспуске парламента было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, продолжаете оставаться собой, продолжаете прогуливать и “кнопкодавить”, доказываете, что те “горячие” слова, которые вам адресуют граждане, заслужены», — сказал он в своем видеобращении, которое транслировал телеканал «112 Украина».

Зеленский пояснил, что он убедился в правоте своего решения о роспуске парламента, так как депутаты провалили все предложенные президентом законопроекты.

«Что депутаты сделали за это время? Они оставили мажоритарку, неприкосновенность, старых министров, старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение», — добавил президент.

«Уровень поддержки был 4%. Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно, люди все видят и все понимают. 21 июля (выборы в Раду — прим. ТАСС) они все оценят обязательно», — заключил он.

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией на выступлении в НАТО
Во время загрузки произошла ошибка.
6 июня© Ньюстюб
 Почему на "Кинотавре" в какой-то момент отказались от показов иностранных фильмов
Они поедают все живое, а женщины порой даже жрут собственных детей
Футбольный матч в России официально признали договорным
Мирный план Кучмы по Донбассу обернулся уголовными делами
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Брэд Питт отказался быть лицом натуралов
Проект бассейна на крыше без входа вызвал вопросы в Сети (фото)
Си Цзиньпин назвал Трампа своим другом
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии Мужчина прокатился по исландскому бездорожью, что в этой стране запрещено
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Популярные темы на «Детях»
Вытряхивайте ваших тараканов! 433
Ваше отношение к прививкам: стоит ли ставить рекомендуемые, но необязательные прививки? 200
Трудности с дочерью-подростком 200
Пятница 133
Леди
От любви до разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер В июне инсайдеры, близкие к Ирине Шейк и Брэдли Куперу, сообщили о расставании пары.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь