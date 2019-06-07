Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Как сообщила в пятницу, 7 июня, юридическая фирма «Ильяшев и партнеры», представляющая интересы концерна, чье конструкторское бюро разработало этот тяжелый дальний транспортный самолет, решение в отношении российской компании вынесено в рамках уголовного дела о нарушении правил полетов (ст. 281 УК Украины). Кроме того, суд запретил эксплуатацию «Русланов».
«Любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправку) воздушных судов», — приводит выдержки из текста постановления суда «Федеральное агентство новостей».
В сообщении юридической фирмы говорится, что грузоперевозчик продлил летную годность Ан-124 производя техобслуживание самолетов у немецкой компании AMTES, которая была сертифицирована Росавиацией. Обслуживание данных самолетов в обход авиаконцерна «Антонов», отметили адвокаты, ставит под угрозу безопасную эксплуатацию воздушных судов.
Опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано в 1946 году, оно занималось разработкой специализированных, пассажирских и транспортных самолетов, в том числе самого крупного в мире серийного грузового дальнемагистрального самолета Ан-124 «Руслан».
До 2015 года концерн входил в совместное с Россией предприятие «ОАК-Антонов», позже украинские власти разорвали сотрудничество.
В конце мая 2019 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала иск к «Антонову» из-за того, что концерн не принимает участия в деятельности «ОАК-Антонов». По этой причине российская сторона не может даже ликвидировать совместное предприятие.
Между тем российские специалисты ведут разработку перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации сверхтяжелого класса, который придет на смену Ан-124. По словам главного конструктора ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» Николая Таликова, самолет будет создан в 2025—2026 годах.