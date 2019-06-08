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07:35 (мск), источник: Ведомости

США и Мексика заключили миграционное соглашение

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Мексикой по миграционным вопросам. Таким образом, введение 5-процентных пошлин на весь мексиканский импорт, которое Вашингтон планировал в случае провала переговоров, «приостановлено на неопределенный срок», отметил Трамп в своем твиттере.

Источник: AP 2019

Стороны договорились, что Мексика «предпримет беспрецедентные шаги» для пресечения нелегальной миграции, в том числе развернет силы Национальной гвардии по всей территории страны, особый акцент будет сделан на охране южной границы. Об этом говорится в опубликованной на сайте Госдепартамента США совместной американо-мексиканской декларации.

Также Мексика обязалась принять меры по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми, а также их незаконными финансовыми и транспортными сетями.

Беженцы, которые пересекут границу с США в поисках убежища, «будут быстро возвращены в Мексику, где они могут дождаться рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища». Мексика обязалась этому не препятствовать. США пообещали прилагать усилия для ускорения рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и завершения процедуры выдворения.

О намерении ввести 5-процентные пошлины на весь мексиканский импорт с 10 июня в случае сохранения проблемы нелегальной миграции Трамп объявил в конце мая. США планировали увеличивать пошлины ежемесячно на 5% — до 25% к 1 октября, если Мексика, не «предпримет эффективные меры» для разрешения миграционного кризиса.

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