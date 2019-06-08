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14:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия и Белоруссия обсуждают введение единой валюты

Решение о введении единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил журналистам глава Минэкономики РФ Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: AP 2019

В рамках форума российский министр провел переговоры с белорусским коллегой Дмитрием Крутым.

«Вы говорили про единую валюту — да, этот пункт записан в союзном договоре, поэтому это обсуждается. Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать», — рассказал Орешкин (цитата по «РИА Новости»).

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Как добавил Крутой, в рамках программы углубления интеграции нельзя вырывать из контекста один пункт. «В самом союзном договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям уже финалом становится единая валюта. Поэтому, наверное, этой конструкции мы будем придерживаться», — пояснил он.

В конце 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. В конце мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.

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