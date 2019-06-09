01:40 (мск), источник: РИА Новости
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
КИШИНЕВ — РИА Новости. Парламент Молдавии в субботу принял декларацию «О захваченном государстве», ее поддержал 61 депутат, передает корреспондент РИА Новости.
«Парламент Республики Молдова, как единственный законодательный орган страны, <…> констатирует с обеспокоенностью, что государственные и правовые учреждения страны захвачены», — говорится в тексте декларации, который зачитал с трибуны сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе.
В документе сказано, что в Молдавии широко распространена коррупция, а олигархи получили тотальный контроль над судами. Кроме того, парламентарии выразили обеспокоенность в связи с нарушениями прав и свобод человека.
По словам Нэстасе, декларация является вотумом недоверия Конституционному суду. Она предусматривает отставку генпрокурора, главы Службы информации и безопасности, членов ЦИК, руководства Национального антикоррупционного центра и Национального органа по неподкупности, отставку руководства Высшей судебной палаты и других правовых учреждений.
Нэстасе заявил о необходимости срочно принять документы, необходимые для освобождения этих учреждений и отмены смешанной избирательной системы.
За декларацию проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.
Ранее партия социалистов Молдавии и блок ACUM выступили за возобновление учредительного заседания парламента, которое началось 21 марта. Тогда депутаты взяли паузу и больше вместе не собирались.
На сегодняшнем заседании присутствуют президент Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС в стране Петер Михалко. Депутаты Демпартии, партии «Шор» и трое независимых парламентариев не пришли на заседание, тем не менее в зале присутствует 61 политик из 101 возможного, что достаточно для кворума.
Ранее днем депутаты выбрали нового спикера парламента, им стала Зинаида Гречаная. После этого законодательный орган власти 61 голосом одобрил кандидатуру Майи Санду на должность
Конституционный суд Молдавии ранее объявил действия парламента незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до полуночи 7 июня, но не уложились в отведенный законом срок.
Администрация президента Молдавии считает, что Конституционный суд страны превышает свои полномочия. Власти обратятся в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбами дать оценку действиям судей и принять меры.