08:12 (мск), источник: РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет 20 июня 2019 года, прием вопросов начался, сообщает
«Двадцатого июня 2019 года в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов “Первый”, “Россия 1”, “Россия 24”, “НТВ”, “ОТР”, “МИР”, радиостанций “Маяк”, “Вести FM” и “Радио России” выйдет ежегодная специальная программа “Прямая линия с Владимиром Путиным”», — говорится в сообщении.
Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня, отметили в
Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт программы или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live».
«Отправить свой вопрос можно через сайт
Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, тогда поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то, что эфир длился около 2,5 часов, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов.
В 2018 году прямая линия продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более двух миллионов обращений, президент успел ответить 73 из них.