12:45 (мск), источник: Интерфакс
Сто человек задержаны на митингах в Нур-Султане и Алма-Ате
Москва. 9 июня. INTERFAX. RU — В обоих городах связь работает с перебоями.
Задержаны около ста участников несанкционированных митингов в
По его словам, протестующие вышли на улицы по призыву запрещенной экстремистской организации «Демократический выбор Казахстана». «Беглый руководитель этой организации (Мухтар Аблязов) накануне выборов вел массированную пропагандистскую работу по дискредитации власти в стране, бойкоту внеочередных выборов, призывал к антиобщественным действиям в период выборов», — отметил Кожаев.
«Конечно, столь массированная обработка населения
Он отметил, что на избирательных участках не зарегистрировано серьезных нарушений.
Сотни человек собрались на несанкционированные акции протеста в
В Казахстане в воскресенье проходят внеочередные выборы президента.