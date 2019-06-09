Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский нарвался на ответ,заявив о крахе РФ из-за Украины в ЕС
Прогулка по Чернобылю: много фотографий брошенных машин
Павел Дуров раскрыл секрет своей отличной формы
Девушка подверглась десяткам процедур ради внешности куклы Барби
Как выглядит квартира в Москве за 3 млн долларов
Бунт в одесской колонии: надзиратели попали в больницу На Украине сотрудники полиции завершили спецоперацию в исправительной колонии Одессы
Садальский сказал, кто отравил Алибасова
Украинского эксперта навсегда выгнали с «России 1»
Заступившегося за беременную чемпиона избили и утопили в Москве
Принципиальное решение: семья Алибасова идет в суд
Пить или не пить: 15 главных фактов об алкоголе
Мальчик сбрасывает кожу как змея
Анастасию Костенко раскритиковали за фото в бикини
Похудевшая Екатерина Скулкина похвасталась фигурой в латексе
Ученые выяснили, как снизить риски появления непереносимости глютена у ребенка
Ученые объяснили, зачем отцам брать отпуск по уходу за ребенком
Как выглядит квартира в Москве за 3 млн долларов
Как оборудовать кладовую на даче: советы и идеи
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
11Крабский труд: глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцов
16:10 (мск), источник: РИА Новости

Партия «Слуга народа» презентовала программу «перезагрузки власти»

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского на съезде в воскресенье презентовала предвыборную программу, согласно которой приоритетами названа очистка и обновление системы власти в стране, сообщила пресс-служба партии.

Источник: AFP 2019

Ранее в воскресенье прошел съезд партии «Слуга народа», его посетил президент Зеленский. На съезде представили кандидатов в депутаты.

«Партия “Слуга народа” идет на досрочные парламентские выборы, чтобы привести в Верховную раду порядочных людей, которые будут служить Украине и своим избирателям. Мы воплотим курс президента Зеленского в конкретных законопроектах и политических решениях, сформируем профессиональное правительство, которому будет доверять народ Украины, и вместе внедрим кардинальные изменения, которые помогут нам сделать Украину свободной, независимой, успешной страной мечты», — говорится в тесте программы, опубликованном на сайте партии в Facebook.

Первым пунктом программы названа очистка и обновление системы власти, члены политсилы намерены отменить неприкосновенность депутатов и создать механизм наложения «народного вето» на новые законопроекты, не устраивающие общество.

Кроме того, в партии хотят побороть коррупцию, для этого планируют перевести как можно больше государственных услуг в онлайн, перезагрузить прокуратуру, ввести конфискацию имущества коррупционеров и создание системы денежного вознаграждения гражданам за выявление коррупции.

Финансирование оборонного сектора Украины собираются установить на уровне не менее 5% ВВП страны, реформировать вооруженные силы партия собирается по стандартам НАТО.

Согласно программе, партия намерена принимать законы, способствующие евроатлантическому вектору развития страны, перезагрузить Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей и внедрить институт суда присяжных. Также в программе значится проведение национального экономического аудита с привлечением украинских и международных компаний.

«Проведем всеукраинскую перепись населения и аудит системы социального обеспечения. Введем “экономический паспорт украинца”, по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета», — говорится в программе.

Украинскую культуру и язык в политсиле намерены поддерживать при помощи фискальных стимулов и госфинансирования. Партия также собирается налаживать контакты с украинскими диаспорами в других странах и реинтегрировать жителей временно неподконтрольных Киеву территорий страны.

 Соловьев прокомментировал действия Любови Соболь в отношении Симоньян
Пушков заявил об окончании 'изоляции' России
Итоги ПМЭФ-2019
Сто человек задержаны на митингах в Нур-Султане и Алма-Ате
Опубликовано видео из самолета, экстренно вернувшегося в Пулково
Проректор РАНХиГС назвал школьных учителей «неудачниками»
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
В Индии от теплового удара погибли обезьяны
После ДТП с автобусами в Сочи госпитализированы 23 человека
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Новый российский седан Aurus: он слишком дорог для губернатора Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что он очень хотел бы иметь автомобиль новой российской марки Aurus, однако он для него слишком дорог
Недвижимость
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 8 250
Лето, Москва! 241
Босиком в песочнице 191
Лето сарафанное!!.. ;-)) 153
Леди
Как появился татуаж Татуаж на самом деле процедура с долгой историей, которую любили еще в Древнем Египте.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь