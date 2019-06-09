Партия «Слуга народа» презентовала программу «перезагрузки власти»

Ранее в воскресенье прошел съезд партии «Слуга народа», его посетил президент Зеленский. На съезде представили кандидатов в депутаты.
«Партия “Слуга народа” идет на досрочные парламентские выборы, чтобы привести в Верховную раду порядочных людей, которые будут служить Украине и своим избирателям. Мы воплотим курс президента Зеленского в конкретных законопроектах и политических решениях, сформируем профессиональное правительство, которому будет доверять народ Украины, и вместе внедрим кардинальные изменения, которые помогут нам сделать Украину свободной, независимой, успешной страной мечты», — говорится в тесте программы, опубликованном на сайте партии в Facebook.
Первым пунктом программы названа очистка и обновление системы власти, члены политсилы намерены отменить неприкосновенность депутатов и создать механизм наложения «народного вето» на новые законопроекты, не устраивающие общество.
Кроме того, в партии хотят побороть коррупцию, для этого планируют перевести как можно больше государственных услуг в онлайн, перезагрузить прокуратуру, ввести конфискацию имущества коррупционеров и создание системы денежного вознаграждения гражданам за выявление коррупции.
Финансирование оборонного сектора Украины собираются установить на уровне не менее 5% ВВП страны, реформировать вооруженные силы партия собирается по стандартам НАТО.
Согласно программе, партия намерена принимать законы, способствующие евроатлантическому вектору развития страны, перезагрузить Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей и внедрить институт суда присяжных. Также в программе значится проведение национального экономического аудита с привлечением украинских и международных компаний.
«Проведем всеукраинскую перепись населения и аудит системы социального обеспечения. Введем “экономический паспорт украинца”, по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета», — говорится в программе.
Украинскую культуру и язык в политсиле намерены поддерживать при помощи фискальных стимулов и госфинансирования. Партия также собирается налаживать контакты с украинскими диаспорами в других странах и реинтегрировать жителей временно неподконтрольных Киеву территорий страны.
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