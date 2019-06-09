19:44 (мск), источник: Интерфакс
Число задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате достигло почти 500 человек
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Число задержанных в
Как он рассказал на брифинге в ЦИК, на улицах двух городов были попытки дестабилизировать обстановку.
Кожаев отметил, что, к примеру, в городе
Комментируя действия полицейских, он подчеркнул, что «все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом».
Как заявил замминистра, в общении с гражданами они вели себя максимально корректно, при задержании нарушителей порядка специальные средства не применялись.
Ранее МВД Казахстана сообщало о задержании около 100 человек. Участники несанкционированных акций призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы.
Кроме того, Кожаев рассказал на брифинге, что во время митинга в
Вместе с тем, как отметил замминистра, голосование на избирательных участках в день выборов президента Казахстана прошло в спокойной обстановке, существенных нарушений правопорядка не зафиксировано.
В воскресенье в Казахстане проходят внеочередные выборы президента. В выборах участвуют семь кандидатов, в том числе действующий глава государства