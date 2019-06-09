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20:20 (мск), источник: Коммерсантъ

В Гонконге более 1 млн человек протестуют против нового закона об экстрадиции

Жители Гонконга вышли на улицы города, чтобы выступить против принятия правительством нового закона об экстрадиции.

Источник: Reuters

Местные СМИ сообщают о самом массовом марше Гонконга за последние десять лет.

Согласно новому закону, в случае его одобрения парламентом в этот понедельник, Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции.

По оценкам организаторов протестной акции, более 1 млн жителей Гонконга вышло на улицы против принятия закона (всего в городе проживает порядка 7,5 млн человек). По данным полиции, в городе насчитывается около 240 тысяч протестующих. В некоторых районах полиция применила слезоточивый газ, но больших беспорядков зафиксировано не было.

Как сообщает местное издание The South China Morning Post, напряженность вокруг возможного принятия закона возрастала в течение последних недель. Был открыт сбор подписей против законопроекта. Сторонники закона, в том числе администрация города, видят в нем жизненно важный инструмент для борьбы с транснациональной преступностью и поддержания верховенства закона.

Специальный административный район Гонконг, который перешел из-под британской юрисдикции в китайскую в 1997 году, до сих пор сохраняет значительную степень автономии.

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