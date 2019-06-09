20:20 (мск), источник: Коммерсантъ
В Гонконге более 1 млн человек протестуют против нового закона об экстрадиции
Жители Гонконга вышли на улицы города, чтобы выступить против принятия правительством нового закона об экстрадиции.
Местные СМИ сообщают о самом массовом марше Гонконга за последние десять лет.
Согласно новому закону, в случае его одобрения парламентом в этот понедельник, Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции.
По оценкам организаторов протестной акции, более 1 млн жителей Гонконга вышло на улицы против принятия закона (всего в городе проживает порядка 7,5 млн человек). По данным полиции, в городе насчитывается около 240 тысяч протестующих. В некоторых районах полиция применила слезоточивый газ, но больших беспорядков зафиксировано не было.
Как сообщает местное издание The South China Morning Post, напряженность вокруг возможного принятия закона возрастала в течение последних недель. Был открыт сбор подписей против законопроекта. Сторонники закона, в том числе администрация города, видят в нем жизненно важный инструмент для борьбы с транснациональной преступностью и поддержания верховенства закона.
Специальный административный район Гонконг, который перешел