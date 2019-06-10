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08:19 (мск), источник: РИА Новости

МИД Украины призвал не допустить «российского сценария» в Молдавии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. МИД Украины призвал не допустить в Молдавии «реализации российского сценария федерализации». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Источник: РИА Новости

Ранее украинские власти не раз обещали не допустить федерализации в собственной стране.

«Как государство посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдавии, готова оказать, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем», — заявили в украинском МИД.

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В ведомстве также призвали ведущие политические силы страны действовать в пределах правового поля и решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM по итогам февральских выборов сформировали в субботу парламентское большинство, и Молдавия после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными и назначил врио президента вице-председателя Демпартии Павла Филипа, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.

В ответ парламент заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

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Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак назвал «откровенно криминальными» действия сил, которые ранее находились у власти в Кишиневе. Как отметил Козак, подобные решения стали «очевидным подтверждением» позиции Москвы о необходимости оздоровления политической ситуации в Молдавии.

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан заявили, что ЕС принял к сведению формирование новой правительственной коалиции в Молдавии и готов работать с законным кабинетом министров. Госдепартамент США также выступил с заявлением, что выборы 24 февраля в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа, стороны политического конфликта в стране Вашингтон призвал к диалогу.

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