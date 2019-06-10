Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скормил генерала пираньям: Ким Чен Ын совершил новый вид казни
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
Мальчик сбрасывает кожу как змея
Елена Яковлева вернулась к образу Бабы-Яги на съемках
Как сделать ландшафтный бассейн или пруд на даче
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
Садальский сказал, кто отравил Алибасова
Украинского эксперта навсегда выгнали с «России 1»
«Да ладно»: звезды с нетрадиционной ориентацией
Убийца спецназовца ГРУ сделал первое признание
Страдающих от запора оказалось больше, чем думали
Малышева рассказала, как природа уничтожает людей старше 50
Как выглядели 30-летние звезды раньше и сейчас
Праздник всегда с тобой: как одевается 50-летняя Бондарчук
Зеленский не спит: Украину ждет новая революция
За секунду до катастрофы: Су-22 РФ поразила ракета
Стильная квартира с удобной планировкой для семьи с двумя детьми
Как выглядит квартира в Москве за 3 млн долларов
Фоторепортажи
17Праздник разговения
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
08:35 (мск), источник: РИА Новости

Источник: Минобороны продолжит закупать Су-35 параллельно с Су-57

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Министерство обороны продолжит серийные закупки истребителей Су-35 после завершения текущего контракта параллельно с закупками самолетов пятого поколения Су-57, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Первый контракт на поставку 48 Су-35 был выполнен в конце 2015 года, тогда же было подписано второе соглашение на еще 50 таких машин.

По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, второй контракт будет выполнен до конца будущего года, Воздушно-космическим силам осталось поставить еще 20 истребителей поколения 4++.

Читайте также
КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных полка ВКС комплексами Су-57.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС в 2019 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

Су-35С — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения «4++». Впервые поднялся в воздух в 2008 году, на вооружение поступил в феврале 2014 года.

Три авиаполка перевооружат новейшими Су-57 к 2028 году
Во время загрузки произошла ошибка.
16 мая© Ньюстюб
 Соловьев прокомментировал действия Любови Соболь в отношении Симоньян
Пушков заявил об окончании 'изоляции' России
Всемирный банк назвал расширение санкций угрозой для России
«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК вышли с одинаковой 1-й полосой
Адмирал оценил реакцию моряков на сближение с крейсером США
Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Российская легкоатлетка призвала уйти руководство ВФЛА
Украина призвала не допустить «российского сценария» в Молдавии
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Новый российский седан Aurus: он слишком дорог для губернатора Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что он очень хотел бы иметь автомобиль новой российской марки Aurus, однако он для него слишком дорог
Недвижимость
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Дети
Звездные дети, которые пошли по стопам родителей Эти дети выбрали ту же профессию, что и их родители. Одни говорят, что это легкий путь, потому что там «все по блату». Другие, напротив, считают такой выбор испытанием
Леди
Как и с чем носить брюки карго: советы от звездного стилиста Звездный стилист Гала Борзова рассказала нам, как носить брюки карго и с чем они сочетаются.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь