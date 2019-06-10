Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Армия отказалась подчиняться: ВСУ выступили против Зеленского
Прогулка по Чернобылю: много фотографий брошенных машин
Павел Дуров раскрыл секрет своей отличной формы
Умер актер Александр Кузнецов
Как оборудовать кладовую на даче: советы и идеи
Бунт в одесской колонии: надзиратели попали в больницу На Украине сотрудники полиции завершили спецоперацию в исправительной колонии Одессы
Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Представитель Бари Алибасова сделал заявление о его коме и смерти
Фото Алибасова из реанимации слили в Сеть
Пить или не пить: 15 главных фактов об алкоголе
Мальчик сбрасывает кожу как змея
Ходченкова, Собчак, Мороз: шикарные наряды открытия «Кинотавра»
Джоли, Портман и другие звезды, которые делали перерыв в карьере
Зеленский не спит: Украину ждет новая революция
За секунду до катастрофы: Су-22 РФ поразила ракета
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
Названы курорты России с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
17Праздник разговения
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
07:46 (мск), источник: РИА Новости

Адмирал оценил реакцию российских моряков на сближение с крейсером ВМС США

МОСКВА, 10 июня — РИА Новости. Адмирал запаса Валентин Селиванов в интервью НСН оценил реакцию российских моряков с большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел 7 июня. Американский крейсер USS Chancellorsville неожиданно пересек курс российскому кораблю, в результате чего экипаж БПК совершил экстренное маневрирование, чтобы избежать столкновения. В Москве подчеркнули, что действия американского крейсера противоречат правилам морского судоходства и являются откровенно вызывающими.

О сближении кораблей написали многие СМИ, при этом особое внимание было уделено российским морякам, «загорающим» на палубе «Адмирала Виноградова». На опубликованных видеозаписях видно, что, несмотря на опасную ситуацию, члены экипажа БПК спокойно продолжили отдыхать, не обращая внимания на сближение с американским крейсером.

Читайте также
В Сети оценили реакцию российских моряков на сближение с крейсером ВМС США

«Восточно-Китайское море. Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко», — заявил Селиванов, комментируя поведение российских моряков.

По его словам, экипаж в сложившихся условиях имел полное право на отдых.

«Конечно, на солнце надо загорать раздетым, не потеть в одежде. А нести вахту в мирное время на переходе должна в плановом режиме часть команды, другая — готовиться к вахте, остальные — отдыхать. Не война же!» — подчеркнул адмирал.

Валентин Селиванов — советский и российский военачальник, адмирал. Командовал 5-й оперативной эскадрой ВМФ СССР в Средиземном море, также руководил операцией по вытеснению кораблей ВМС США из советских территориальных вод в Черном море в 1988 году. В период с 1991 по 1996 годы занимал должность начальника Главного штаба — первого заместителя Главнокомандующего ВМФ.

Опасный маневр
Во время загрузки произошла ошибка.
7 июня© Ньюстюб
 Соловьев прокомментировал действия Любови Соболь в отношении Симоньян
Пушков заявил об окончании 'изоляции' России
Всемирный банк назвал расширение санкций угрозой для России
«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК вышли с одинаковой 1-й полосой
Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Российская легкоатлетка призвала уйти руководство ВФЛА
Украина призвала не допустить «российского сценария» в Молдавии
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Новый российский седан Aurus: он слишком дорог для губернатора Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что он очень хотел бы иметь автомобиль новой российской марки Aurus, однако он для него слишком дорог
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
Звездные дети, которые пошли по стопам родителей Эти дети выбрали ту же профессию, что и их родители. Одни говорят, что это легкий путь, потому что там «все по блату». Другие, напротив, считают такой выбор испытанием
Леди
Как и с чем носить брюки карго: советы от звездного стилиста Звездный стилист Гала Борзова рассказала нам, как носить брюки карго и с чем они сочетаются.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь