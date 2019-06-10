Токаев победил на выборах президента Казахстана

09:01 (мск), источник: РИА Новости
«Касым-Жомарт Токаев — 70,76% голосов», — сказал он на заседании ЦИК.
Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента.
Кандидатами в президенты стали семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.