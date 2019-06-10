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09:01 (мск), источник: РИА Новости

Токаев победил на выборах президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 10 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 70,76% голосов, сообщил заместитель главы ЦИК Константин Петров, озвучивая предварительные итоги голосования.

Источник: РИА Новости

«Касым-Жомарт Токаев — 70,76% голосов», — сказал он на заседании ЦИК.

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента.

Кандидатами в президенты стали семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

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