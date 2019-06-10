14:38 (мск), источник: РИА Новости
В Совфеде предложили ограничить количество домашних животных в квартирах
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Комитет Совета федерации по
Допустимое количество домашних животных предлагается рассчитывать, исходя из метража жилплощади.
В Совфеде также призвали правительство принять нормативную базу для обязательной идентификации питомцев и внедрить единую информационную базу данных их учёта. При реализации этой инициативы за нарушение ветеринарных правил регистрации и содержания животных владельцев будут штрафовать.
Кроме того, члены комитета выступили за введение административной ответственности за нарушение норм закона об обращении с животными. Сейчас предусмотрена только уголовная ответственность, наступающая за жестокое обращение, повлекшее гибель питомца. Сенаторы предлагают применять административные наказания за менее тяжкие правонарушения.