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16:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство опубликовало концепцию нового КоАП

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагается делить все нарушения на категории, «исходя из их характера и степени общественной вредности». От этого будут зависеть сроки давности привлечения к ответственности и максимально допустимые штрафы. Также в зависимости от категории будут устанавливаться сроки давности привлечения к ответственности и особенности производства по делам.

30-страничная версия нового КоАП опубликована на сайте правительства. Документ (.pdf) предполагает еще несколько изменений действующего законодательства — в частности, сокращение видов правонарушений. «Нормы КоАП должны претерпеть такие изменения, которые будут соответствовать целям указанной реформы, что, несомненно, подразумевает как сокращение составов административных правонарушений, так и изменение подходов к назначению наказаний», — говорится в проекте.

Также в концепции говорится, что максимальный срок давности привлечения к административной ответственности не может превышать минимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности (два года).

Исключением могут стать случаи, когда установлена административная ответственность юрлиц.

Чтобы сократить число привлекаемых к административной ответственности граждан, предлагается за впервые совершенные негрубые правонарушения назначать предупреждения, а не штрафы. Предупреждение могут выносить и индивидуальным предпринимателям или юрлицам, работающим в сфере малого или среднего предпринимательства, а также их работникам.

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Разработчики документа также убеждены, размер штрафа должен определяться в зависимости от ряда обстоятельств. В их числе — характер нарушения и причиненного вреда, финансовое положение нарушителя и его семьи. Если обвиняемый предотвратил или устранил вред, то штраф ему должен назначаться в минимальном размере или заменяться на предупреждение.

Помимо этого должна быть предусмотрена возможность отсрочки наказания, рассрочки выплаты, а также порядок и случаи замены одного вида административного наказания другим.

«При наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность, размер административного штрафа должен подлежать уменьшению за каждое такое обстоятельство. В то же время при наличии обстоятельств, отягчающих административную ответственность, размер административного штрафа может подлежать увеличению за каждое такое обстоятельство», — уточняется в документе.

Действующая версия КоАП была принята в конце 2001 года. С тех пор Государственная дума приняла более 600 законов о внесении поправок в КоАП, 12 раз изменения вносились постановлениями Конституционного суда (КС).

Всего КС вынес с 2002 года 812 определений и 24 постановления по жалобам на КоАП.

В марте 2019-го премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать концепцию нового КоАП. Координировать работу он поручил своему заместителю — руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко. 5 июня правительство одобрило концепцию нового кодекса.

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