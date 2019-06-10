Москалькова предложила Путину вернуть в УПК норму, существовавшую до 1937 года

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением изменить уголовно-процессуальное законодательство в части возбуждения уголовного дела.
Представляя главе государства ежегодный доклад омбудсмена, она отметила, что значительное количество жалоб граждан, направляемых ей, связано с тем, что потерпевшие не могут добиться возбуждения уголовного дела.
Есть случаи, когда на протяжении многих лет (два года, пять лет) проверяются обстоятельства по заявлению, отказывается в возбуждении уголовного дела, прокурор отменяет эти постановления. Тем не менее, следователь не выполняет эти рекомендации, и когда возбуждается уголовное дело, доказательная база потеряна.
Татьяна МоскальковаУполномоченный по правам человека
Москалькова рассказала, что в других государствах, где существовали аналогичные проблемы, были приняты изменения в уголовно-процессуальный кодекс, позволившие отказаться от постановления о возбуждении уголовного дела.
«Как только зарегистрировано преступление, с этого момента начинается сбор доказательств, то есть полностью уголовно-процессуальная деятельность», — сказала уполномоченный.
По ее словам, такая практика существовала в России с 1864 по 1937 год.
«Мы сегодня начинаем большой мониторинг и будем обращаться к вам с просьбой поддержать, попробовать пересмотреть стадию возбуждения уголовного дела, а может быть, не только стадию возбуждения уголовного дела, но и связанную с ней проверку этих обстоятельств с тем, чтобы защитить интересы потерпевшего», — добавила она.
Москалькова отметила, что если уголовное дело не возбуждается, потерпевший не может рассчитывать на сатисфакцию, возмещение вреда, поиск преступников, и это нарушает его конституционное право на доступ к правосудию.