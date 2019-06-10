23:01 (мск), источник: РИА Новости
Помпео назвал соглашение с Мексикой по границе победой для Америки
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал соглашение с Мексикой по границе победой для Америки.
«Это соглашение отражает лучшие стороны дипломатии, показывает глубину сотрудничества между нашими странами и является значительной победой для американского народа», — сказал Помпео журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины, если Мексика не замедлит приток в США нелегальных мигрантов. В прошедшую пятницу было достигнуто соглашение, по которому Мексика предпримет ряд мер, включая размещение 6 тысяч солдат Национальной гвардии на границе.
«Мы будем тесно работать (с Мексикой), чтобы обеспечить их успех в этих усилиях», — сказал Помпео. По его словам, США уверены, что Мексика выполнит соглашения.