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23:01 (мск), источник: РИА Новости

Помпео назвал соглашение с Мексикой по границе победой для Америки

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал соглашение с Мексикой по границе победой для Америки.

Источник: РИА Новости

«Это соглашение отражает лучшие стороны дипломатии, показывает глубину сотрудничества между нашими странами и является значительной победой для американского народа», — сказал Помпео журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины, если Мексика не замедлит приток в США нелегальных мигрантов. В прошедшую пятницу было достигнуто соглашение, по которому Мексика предпримет ряд мер, включая размещение 6 тысяч солдат Национальной гвардии на границе.

«Мы будем тесно работать (с Мексикой), чтобы обеспечить их успех в этих усилиях», — сказал Помпео. По его словам, США уверены, что Мексика выполнит соглашения.

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