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23:15 (мск), источник: РИА Новости

Имущество Порошенко могут арестовать в июне

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Имущество экс-президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано в июне, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Источник: РИА Новости

«На начальной стадии ГБР начало расследование… Мы в своих ходатайствах ставим, чтобы уже в июне все активы, деньги и недвижимость Порошенко была арестована. Это мы ставим об этом вопрос, это должно произойти в июне. Для этого нет никаких юридических препятствий, этого нет никаких юридических препятствий, кроме генерального прокурора», — заявил в понедельник Портнов в эфире телеканала Newsone.

Ранее Госбюро расследований Украины на основании заявления Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. Экс-президент Украины Порошенко заявил, что не боится уголовных дел.

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