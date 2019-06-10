23:15 (мск), источник: РИА Новости
Имущество Порошенко могут арестовать в июне
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Имущество
«На начальной стадии ГБР начало расследование… Мы в своих ходатайствах ставим, чтобы уже в июне все активы, деньги и недвижимость Порошенко была арестована. Это мы ставим об этом вопрос, это должно произойти в июне. Для этого нет никаких юридических препятствий, этого нет никаких юридических препятствий, кроме генерального прокурора», — заявил в понедельник Портнов в эфире телеканала Newsone.
Ранее Госбюро расследований Украины на основании заявления Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел.