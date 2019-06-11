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01:33 (мск), источник: ТАСС

ЕС призвал Казахстан разобраться с нарушениями на выборах президента

БРЮССЕЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Евросоюз призвал Казахстан разобраться с нарушениями, зафиксированными наблюдателями ОБСЕ на состоявшихся в воскресенье президентских выборах, и пообещал этой стране поддержку в проведении реформ. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС.

Источник: Reuters

Ранее специальный координатор миссии наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели сообщил на брифинге в Нур-Султане, что, «несмотря на сжатые сроки, выборы прошли подготовлено и в соответствии с порядком», однако, добавил он, «были выявлены нарушения, в том числе в процессе подсчета голосов».

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На прошедшей в столице Казахстана пресс-конференции представители миссии наблюдателей ОБСЕ отметили случаи задержаний в Нур-Султане и Алма-Ате в день голосования, подчеркнув, что акции протеста были подавлены «силовым способом», что, по их словам, недопустимо.

«В свете этих замечаний [ОБСЕ] мы ожидаем, что власти Казахстана примут меры по зафиксированным нарушениям. В рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном Евросоюз готов продолжать оказывать этой стране содействие в поддержке реформ, продвижении и защите фундаментальных свобод и гражданских прав», — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным ЦИК, Токаев побеждает на выборах, набрав 70,76% голосов избирателей. Явка избирателей на выборах, по предварительным данным, составила 77,4%.

10 июня в миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами заявили, что предвыборная кампания и день голосования прошли в спокойной обстановке, но не без нарушений, в том числе, в процессе подсчета голосов.

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