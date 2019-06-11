02:29 (мск), источник: Известия
Помпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео от имени американского лидера Дональда Трампа заранее поздравил россиян с Днем России.
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Госсекретарь США Майк Помпео от имени американского лидера Дональда Трампа заранее поздравил россиян с Днем России.
«В день, когда вы отмечаете почти три десятилетия с начала конституционных реформ в России, США чтят постоянные чаяния российского народа на поддержание принципов всеобщих свобод, гражданских прав и верховенства права», — передает его слова «РИА Новости».
День России отмечается 12 июня с 1992 года.
Ранее в Роструде напомнили, что жителей страны ждет короткая рабочая неделя — День России является выходным. Предпраздничный рабочий день будет сокращенным на один час.