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02:29 (мск), источник: Известия

Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео от имени американского лидера Дональда Трампа заранее поздравил россиян с Днем России.

Источник: AP 2019

«В день, когда вы отмечаете почти три десятилетия с начала конституционных реформ в России, США чтят постоянные чаяния российского народа на поддержание принципов всеобщих свобод, гражданских прав и верховенства права», — передает его слова «РИА Новости».

День России отмечается 12 июня с 1992 года.

Ранее в Роструде напомнили, что жителей страны ждет короткая рабочая неделя — День России является выходным. Предпраздничный рабочий день будет сокращенным на один час.

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