Конгресс может обязать Пентагон представить стратегию по противодействию РФ в Черном море

Такая инициатива содержится в проекте американского военного бюджета на 2020-й финансовый год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом (демократ, от штата Вашингтон).
Его аппарат обнародовал в понедельник текст данного законопроекта, ставшего ответом на бюджетный запрос администрации США на 2020-й финансовый год, переданный в Конгресс 11 марта.
Законодатели требуют, чтобы в докладе рассматривались, в частности, «оценка российского военного потенциала, в том числе военно-морского потенциала, в Черном море и в его районе, а также стратегия по противодействию ему, <…> оценка любых недостатков военно-морского потенциала Украины, которые могут быть усилены действующими властями».
Кроме того, утверждается в документе, комитет выразил обеспокоенность в связи с инцидентом в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года.
«Действия России представляют угрозу основанной на соблюдении правил навигации в Черном море и суверенитету Украины», — утверждается в тексте. Данный проект бюджета должны одобрить обе палаты Конгресса, после чего он направится на подпись президенту.