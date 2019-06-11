Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

«Город вырос из шахтерского рабочего поселка и практически “стоит” на угольных разрезах. Эту проблему сложно решить быстро, но администрация совместно с угольными предприятиями день за днем работает по ее решению», — цитирует сообщение агентство.
Накануне сообщалось, что жители города Киселевска Кемеровской области попросили предоставить им статус беженцев в Канаде из-за сложной экологической ситуации в городе.
1 июня замглавы города Киселевска по вопросам ЖКХ Сергей Шишкин выпил воду с червем после жалоб граждан и пояснил, что в воде была, предположительно, личинка комара.