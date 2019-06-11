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07:23 (мск), источник: Вести.Ru

Президент Молдавии: давление на республику будет возрастать

Президент Молдавии надеется, что в ближайшее время политический кризис в стране удастся прекратить и что Конституционный суд изменит свою позицию.

Источник: Reuters

Ранее судебная инстанция заявила, что формирование социалистами и блоком «Акум» (парламентской коалиции) якобы незаконное.

Однако Игорь Додон напомнил, что коалиционное правительство во главе с Майей Санду получило международное признание и что попытка лидера демократической партии Владимира Плахотнюка захватить власть не останется безнаказанной.

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«Плахотнюк не хочет сдаваться и будет стоять на своем до конца. Я очень надеюсь, что все понимают: подобный захват власти — это худший сценарий для Молдавии. В общем, все иностранные послы уже обдумали то, что я им сказал. Вы знаете, что другие государства признают новое, законное правительство нашей республики. И я думаю, что давление как извне, так и изнутри будет возрастать», — заявил Игорь Додон.

На прошлой неделе в Молдавии резко обострился политический кризис. Конституционный суд, подконтрольный демократической партии, объявил исполняющим обязанности президента и.о. премьер-министра Павла Филипа. Он подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов в сентябре.

Президент Игорь Додон расценил это как попытку узурпации власти. На улицах начались массовые митинги в поддержку Додона. А его сторонники в парламенте заявили, что не покинут свои посты и сделают все возможное, чтобы не допустить произвола со стороны демократов.

Майя Санду | Источник: AFP 2019

«Молдавия стала изолированным государством на международной арене. Она стала страной, управляемой коррупцией, нищетой и террором. И все из-за одной партии и ее авторитарных методов. И в первую очередь — из-за обезумевшего диктатора Владимира Плахотнюка. Его диктатуру нужно свергнуть, институты госвласти зачистить, граждан страны освободить от страха и давления. Иначе у Молдавии нет шансов на сближение с Евросоюзом», — заявила Майя Санду.

Суд отстранил от должности президента Молдовы
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