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13:15 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что никаких установок урегулировать дело Голунова до прямой линии нет

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/ — В Кремле также поддержали предложение провести пресс-конференцию МВД по делу журналиста.

Источник: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что есть установка урегулировать дело журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова до «Прямой линии с Владимиром Путиным» 20 июня.

«Я могу это опровергнуть. Никаких таких установок нет и быть не может», — заявил он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации в ряде СМИ.

Представитель Кремля рассказал, что уже ознакомился с несколькими сотнями вопросов, поступивших на прямую линию, отметив, что «по Голунову вопросы есть, но ими не засыпают».

Я убежден, что если актуальность будет сохраняться на момент проведения прямой линии, разумеется, эти вопросы будут в прямом эфире задаваться президенту.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

При этом Песков добавил, что считает обоснованным предложение журналистов провести пресс-конференцию МВД по этому уголовному делу в связи с его высоким резонансом. «Любой диалог приветствуется. С другой стороны, проведение следствия — это не публичное мероприятие, и это нужно учитывать и относиться к этому с пониманием. Невозможно проводить следствие полностью в публичном режиме. Хотя именно у этого дела, с учетом его резонансности и неизвестных нюансов, конечно, здесь есть необходимость в том, чтобы ответы на имеющиеся вопросы были предоставлены», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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