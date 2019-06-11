13:15 (мск), источник: ТАСС
Песков заявил, что никаких установок урегулировать дело Голунова до прямой линии нет
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/ — В Кремле также поддержали предложение провести
«Я могу это опровергнуть. Никаких таких установок нет и быть не может», — заявил он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации в ряде СМИ.
Представитель Кремля рассказал, что уже ознакомился с несколькими сотнями вопросов, поступивших на прямую линию, отметив, что «по Голунову вопросы есть, но ими не засыпают».
Я убежден, что если актуальность будет сохраняться на момент проведения прямой линии, разумеется, эти вопросы будут в прямом эфире задаваться президенту.
При этом Песков добавил, что считает обоснованным предложение журналистов провести
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