Матвиенко: нарушения при задержании Голунова вызывают недоверие к следствию

Нарушения и ошибки, допущенные в ходе задержания журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, вызывают недоверие к следственным органам. Об этом заявила журналистам во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Ситуация вокруг задержания журналиста Ивана Голунова вызвала большой общественный резонанс, острую реакцию коллег-журналистов, для этого были основания», — сказала она.
Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам, что, на мой взгляд, самое плохое в этой истории.
Валентина Матвиенкопредседатель Совета Федерации
По ее словам, члены Совета Федерации будут держать на контроле ситуацию с задержанием журналиста. «Мы будем держать этот вопрос тоже на контроле», — сказала Матвиенко.
«Почему журналист Иван Голунов без решения суда был задержан более чем на 48 часов? Почему были опубликованы фотографии с другого места, а не из его квартиры, где происходил обыск? Почему во время обыска он не присутствовал? Либо это такой уже непрофессионализм, либо это такое головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать», — сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что должно быть проведено самое тщательное расследование, обществу должны быть даны ответы на все эти и другие вопросы.
По словам Матвиенко, члены Совета Федерации будут держать на контроле ситуацию с задержанием журналиста. «Мы будем держать этот вопрос тоже на контроле», — сказала она.
Спикер Совфеда отметила, что «этот вопрос теперь находится под жестким контролем общественности, СМИ». «И это гарантия того, что следствие будет объективным. Уже невозможно будет по-другому», — уверена она.
Матвиенко также напомнила, что разговаривала по этому поводу с генпрокурором РФ Юрием Чайкой. «Генпрокуратура взяла этот вопрос под свой жесткий контроль, и мне Юрий Яковлевич Чайка сказал, что этот вопрос будет находиться под его личным жестким контролем», — добавила она.