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15:04 (мск), источник: РИА Новости

Россия готова содействовать разрешению политического кризиса в Молдавии

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия готова содействовать Молдавии в разрешении политического кризиса в стране, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Россия, которой не безразлична Молдавия, заинтересована в том, чтобы политический кризис в стране разрешился. Если мы в чем-то можем содействовать, то мы готовы это делать», — сказал она.

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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

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