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19:01 (мск), источник: РИА Новости

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

БРЮССЕЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.

Источник: AFP 2019

Так, по словам Зеркаль, Москва лишила Киев доступа к нефти и газу в Черном море, а сама с весны 2014-го добыла в этой акватории «более девяти миллиардов кубометров природного газа».

«Между тем наше правительство пытается обеспечить энергетическую самостоятельность, развивая внутреннюю добычу природного газа. Требуемый объем — от пяти до шести миллиардов кубометров в год — мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Черном море», — заявила она.

Кроме того, украинская сторона отвергла возражения России о юрисдикции Международного суда. Как заявила Зеркаль, Керченский пролив является международным, а украинский суверенитет в Крыму сомнениям не подлежит.

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В Гааге 10—14 июня проходят слушания в рамках разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву.

В частности, иск касается прав Киева на минеральные и живые ресурсы Черного и Азовского морей, судоходство в Керченском проливе, охрану окружающей морской среды и подводного культурного наследия. Украина требует прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб.

В понедельник посол по особым поручениям российского МИД Дмитрий Лобач заявил на слушаниях в Гааге, что претензии Киева несостоятельны и должны быть отклонены, так как они находятся вне юрисдикции Международного арбитража. Он подчеркнул, что трибунал не вправе рассматривать вопросы территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова.

В российском внешнеполитическом ведомстве также считают, что Украина обратилась в арбитраж не для урегулирования спора о толковании или применении конвенции по морскому праву, а в надежде добиться «юридического» признания своего «суверенитета над Крымом».

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