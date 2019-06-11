19:01 (мск), источник: РИА Новости
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
БРЮССЕЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Так, по словам Зеркаль, Москва лишила Киев доступа к нефти и газу в Черном море, а сама с весны 2014-го добыла в этой акватории «более девяти миллиардов кубометров природного газа».
«Между тем наше правительство пытается обеспечить энергетическую самостоятельность, развивая внутреннюю добычу природного газа. Требуемый объем — от пяти до шести миллиардов кубометров в год — мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Черном море», — заявила она.
Кроме того, украинская сторона отвергла возражения России о юрисдикции Международного суда. Как заявила Зеркаль, Керченский пролив является международным, а украинский суверенитет в Крыму сомнениям не подлежит.
В Гааге
В частности, иск касается прав Киева на минеральные и живые ресурсы Черного и Азовского морей, судоходство в Керченском проливе, охрану окружающей морской среды и подводного культурного наследия. Украина требует прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб.
В понедельник посол по особым поручениям российского МИД Дмитрий Лобач заявил на слушаниях в Гааге, что претензии Киева несостоятельны и должны быть отклонены, так как они находятся вне юрисдикции Международного арбитража. Он подчеркнул, что трибунал не вправе рассматривать вопросы территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова.
В российском внешнеполитическом ведомстве также считают, что Украина обратилась в арбитраж не для урегулирования спора о толковании или применении конвенции по морскому праву, а в надежде добиться «юридического» признания своего «суверенитета над Крымом».
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