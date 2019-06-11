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14:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину

Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б.

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Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.

По словам Шпака, в начале мая 1999 года он получил приказ от начальника Генштаба Анатолия Квашнина о подготовке секретной операции по захвату аэродрома. Он имел стратегическое значение, поскольку на нем располагалась единственная в крае взлетно-посадочная полоса длиной 2500 метров.

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Страны НАТО хотели исключить участие России в миротворческой операции на территории автономного края Косово. Поэтому российское руководство решило «напомнить миру, что в пороховницах у русских еще есть порох», считает Шпак.

Операция по захвату аэродрома готовилась тщательно, плана Б не было. Также была опасность прямого столкновения российского батальона с натовскими частями. «Наши десантники шли на Приштину победить или умереть. Но у российского военного командования и лично у меня самого была твердая уверенность: вооруженного ответа на ошеломительную наглость русских от НАТО не последует. Они, может быть, и хорошие солдаты — американцы, англичане, французы, немцы. Но таких бойцовских качеств, как у нас, у них нет», — отметил генерал.

Когда российский батальон занял аэропорт, войска НАТО предприняли несколько попыток вытеснить его, однако прямого столкновения удалось избежать.

Командующий силами НАТО в Европе распорядился нанести удар по русским, но с его решением не согласился английский генерал Майкл Джексон. «Я не хочу стать виновником начала третьей мировой войны», — процитировал его слова генерал Шпак. По его мнению, после этой операции Россия стала полноправным участником миротворческой миссии.

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Генсек НАТО назвал легитимными бомбардировки Югославии в 1999 году

С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославия (СРЮ), подверглись бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косове.

В ночь на 12 июня 1999 российские десантники под руководством Юнус-Бека Евкурова взяли под контроль все помещения аэропорта в Приштине, заняли круговую оборону и организовали блокпосты. Планировалось, что десантники помогут обеспечить прибытие подкрепления из России.

Совершив марш, российский батальон остался без снабжения, рассчитывая получить его по воздуху самолетами. Однако Венгрия (член НАТО) и Болгария (союзник НАТО), отказали России в предоставлении воздушного коридора. В результате 200 десантников на несколько дней практически остались один на один с прибывающими силами НАТО. В ходе длительных переговоров сторонам удалось договориться о размещении в Косове миротворческих сил с участием российских и натовских военных. Российские войска находились в Косове до 2003 года.

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