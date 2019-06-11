16:03 (мск), источник: РИА Новости
Зеленский уволил 15 губернаторов
КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных администраций, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.
«Сегодня поступила первая часть представлений из кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской,
Он заявил об этом на брифинге во вторник, трансляцию вело агентство УНН.