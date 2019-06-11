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18:37 (мск), источник: РИА Новости

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

МАХАЧКАЛА, 11 июн — РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев после сноса дорожного указателя между Чечней и Дагестаном заявил, что вопрос границы между двумя республиками будет решаться с учетом интересов населения обоих регионов и всего СКФО в целом.

Источник: РИА Новости

Обращаю внимание на важный момент: та территория, на которой поставили один знак на федеральной дороге и два знака на региональной, — это территория, по которой ни у Дагестана, ни у Чеченской Республики претензий друг к другу нет", — цитирует Васильева его пресс-служба.

Он заявил, что представители Дагестана находятся в постоянном контакте с коллегами из Чечни по данному вопросу.

Пока мы решили приостановить процесс установления границы. Если посмотреть формально, то договоренность не нарушена: чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории, но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе — как наступление на наши территориальные интересы.
Владимир Васильев
глава Дагестана 
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Глава республики подчеркнул, что все дискуссионные вопросы будут обсуждаться с жителями, а решения будут приниматься в интересах обоих регионов и всего Северо-Кавказского округа.

Вопрос о границе

В январе текущего года власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. Шестнадцатого апреля спикеры парламентов обеих республик заявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы должны выполнить до 15 декабря. В целом вопрос, связанный с процедурой прохождения установления координатного описания границ, был обсужден, в том числе с участием общественности во всех 11 муниципальных образованиях республики, граничащих с тремя субъектами России: Чеченской Республикой, Калмыкией и Ставропольским краем.

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