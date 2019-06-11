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18:45 (мск), источник: РИА Новости

Путин присвоил генеральские звания восемнадцати офицерам МВД

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Указом президента РФ Владимира Путина 18 сотрудников органов внутренних дел России получили звания генерал-майора, еще два генерала получили повышения, соответствующий указ опубликован во вторник.

Источник: РИА Новости

Звания генерал-майора юстиции присвоены Александру Бирюкову и Какошину Дмитрию, звания генерал-майора внутренней службы присвоены Алексею Завгородневу и Алексею Кожемякину.

Также звания генерал-майора полиции присвоены Ивану Балашову, Сергею Богдановскому, Игорю Бутранову, Александру Дедову, Олегу Зиборову, Дмитрию Ильичеву, Сергею Лебедеву, Виталию Розанову, Александру Сокрутенко, Евгению Стасишину, Олегу Стефанкову, Александру Травникову, Эдуарду Филиппову и Сергею Щёткину.

Кроме этого, звание генерал-лейтенанта юстиции присвоено Николаю Патапене, а звание генерал-полковника полиции — Сергею Бачурину.

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