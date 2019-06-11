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21:50 (мск), источник: ТАСС

Путин рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Голунова

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочел не уточнять сроки рассмотрения Владимиром Путиным ходатайства министра внутренних дел Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.

Источник: Reuters

«Ходатайство будет рассмотрено своевременно», — сказал Песков во вторник ТАСС, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия решения по этом вопросу.

Ранее Колокольцев сообщил, что он будет ходатайствовать перед президентом РФ об увольнении генерал-майора полиции Андрея Пучкова — начальника УВД по Западному административному округу Москвы, которое возбудило уголовное дело в отношении Голунова, а также начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Такое заявление министр сделал после того, как объявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

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