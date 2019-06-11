21:50 (мск), источник: ТАСС
Путин рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Голунова
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/.
«Ходатайство будет рассмотрено своевременно», — сказал Песков во вторник ТАСС, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия решения по этом вопросу.
Ранее Колокольцев сообщил, что он будет ходатайствовать перед президентом РФ об увольнении
Такое заявление министр сделал после того, как объявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.