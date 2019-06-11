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22:45 (мск), источник: РИА Новости

Косачев потребовал «поименного возмездия» за преследование Голунова

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российский сенатор Константин Косачев приветствовал освобождение журналиста Ивана Голунова, которого подозревали якобы в причастности к сбыту наркотиков, и потребовал «поименного возмездия» для тех, кто незаконно преследовал журналиста.

Источник: РИА Новости

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

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Сенатор написал, что с радостью относится к освобождению Голунова. Он поблагодарил всех, кто поддержал журналиста, и пожелал тем, кому придется объяснять эту историю, сделать это «честно и покаянно».

«И самое главное. Возмездие тем, кто это сотворил. Поимённое, разумеется», — написал он в Facebook.

Косачев отметил, что исход дела — это победа российского гражданского общества и поражение тех, кто не подозревал о его существовании в стране. «Оно есть. И это главное», — добавил он.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности «группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе». В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей «скорой». По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.

Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста
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22:12 (мск)© Ньюстюб
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