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10:57 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

ГРОЗНЫЙ, 12 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после инцидента на выезде из дагестанского Кизляра призвал не поддаваться на провокации и заявил, что Чечня не претендует на чужую территорию. Его обращение размещено в Instagram.

Источник: РИА Новости

Ранее правительство Дагестана сообщило, что ночью 10 июня на выезде из Кизляр был снесен дорожный указатель «Чеченская республика — Шелковской район».

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал «отнестись с пониманием» к реакции жителей, которые восприняли это «как наступление на территориальные интересы». Вопрос границы между республиками будет решаться с учетом интересов жителей обоих регионов и всего СКФО в целом, добавил он.

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«Мои дорогие дагестанцы не поддавайтесь на провокации… Я брат для дагестанского и для ингушского народа, больше чем кто-либо, я всегда готов протянуть руку помощи и братства, этому учил и призывал и мой отец», — заявил Кадыров.

Он призвал быть более сдержанными в комментариях и избегать оскорбительных высказываний.

«Мы же вам не говорим, как называть улицы, села… Представьте, что мы приедем в Дагестан и начнем снимать с ваших улиц указательные знаки, это же несправедливо… Ваш глава комиссии говорит, что это территория Чеченской республики, почему тогда вы мне задаете вопросы?» — сказал Кадыров и добавил, что чеченская сторона «никуда не пришла», а лишь охраняет свои границы.

Он также поблагодарил главу Дагестана за взвешенный подход и «правильные слова» в сложившейся ситуации.

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В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. 16 апреля спикеры парламентов обеих республик заявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления к 15 декабря границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией.

В целом вопрос, связанный с процедурой прохождения установления координатного описания границ был обсужден, в том числе и с участием общественности во всех 11 муниципальных образованиях республики, граничащих с тремя регионами: Чечней, Калмыкией и Ставропольским краем.

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