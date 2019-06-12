Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Ранее правительство Дагестана сообщило, что ночью 10 июня на выезде из Кизляр был снесен дорожный указатель «Чеченская республика — Шелковской район».
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал «отнестись с пониманием» к реакции жителей, которые восприняли это «как наступление на территориальные интересы». Вопрос границы между республиками будет решаться с учетом интересов жителей обоих регионов и всего СКФО в целом, добавил он.
«Мои дорогие дагестанцы не поддавайтесь на провокации… Я брат для дагестанского и для ингушского народа, больше чем кто-либо, я всегда готов протянуть руку помощи и братства, этому учил и призывал и мой отец», — заявил Кадыров.
Он призвал быть более сдержанными в комментариях и избегать оскорбительных высказываний.
«Мы же вам не говорим, как называть улицы, села… Представьте, что мы приедем в Дагестан и начнем снимать с ваших улиц указательные знаки, это же несправедливо… Ваш глава комиссии говорит, что это территория Чеченской республики, почему тогда вы мне задаете вопросы?» — сказал Кадыров и добавил, что чеченская сторона «никуда не пришла», а лишь охраняет свои границы.
Он также поблагодарил главу Дагестана за взвешенный подход и «правильные слова» в сложившейся ситуации.
В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. 16 апреля спикеры парламентов обеих республик заявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления к 15 декабря границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией.
В целом вопрос, связанный с процедурой прохождения установления координатного описания границ был обсужден, в том числе и с участием общественности во всех 11 муниципальных образованиях республики, граничащих с тремя регионами: Чечней, Калмыкией и Ставропольским краем.
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