02:34 (мск), источник: Lenta.Ru
Климкин отказал Украине в шансе войти в ЕС за 10 лет
Глава МИД Украины Павел Климкин усомнился, что страна станет частью Евросоюза в ближайшие десять лет. Об этом сообщил в
По словам главы ведомства, накануне он стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. «Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок.
В то же время он выразил уверенность, что Киев сможет приступить к переговорам буквально завтра. «Мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.
В январе Климкин признавал, что в ближайшее время Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС. По его словам, это вопрос среднесрочной перспективы.