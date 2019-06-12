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02:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Климкин отказал Украине в шансе войти в ЕС за 10 лет

Глава МИД Украины Павел Климкин усомнился, что страна станет частью Евросоюза в ближайшие десять лет. Об этом сообщил в Facebook-аккаунте.

Источник: AP 2019

По словам главы ведомства, накануне он стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. «Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году. Кто-то слышал, что за 10 лет уже реальнее, но все еще ерунда», — признался он.

Климкин подчеркнул, что Киев не успеет стать государством-членом объединения в этот срок, поскольку для этого властям следовало «давно вести переговоры о вступлении».

В то же время он выразил уверенность, что Киев сможет приступить к переговорам буквально завтра. «Мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

В январе Климкин признавал, что в ближайшее время Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС. По его словам, это вопрос среднесрочной перспективы.

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