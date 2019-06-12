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06:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Отношения России и США признали худшими за всю историю

Отношения России и США стали хуже, чем во времена холодной войны. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью The Wall Street Journal.

Он указал, что Москва и Вашингтон находятся «в точке, которая гораздо, гораздо ниже, чем когда-либо». По его словам, в худшие годы противостояния противники могли предвидеть, как будут развиваться их отношения, однако сейчас их изменения стали непредсказуемыми.

Рябков отметил, что улучшить отношения между государствами помогут меры укрепления доверия, например, прекращение практики взаимной высылки дипломатов и закрытия дипмиссий. Российская сторона верит в прогресс взаимоотношений, заверил он, однако в них «нет места чуду».

11 июня Рябков заявил, что США пытаются свести на нет диалог по стратегическим вооружениям и внушить всем то, во что поверили сами. По его мнению, в Вашингтоне пытаются найти технологические решения политических проблем, что не способствует диалогу между странами и обнуляет его.

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