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06:35 (мск), источник: ТАСС

В Гонконге проходит акция протеста против закона об экстрадиции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 июня. /ТАСС/. Тысячи демонстрантов вышли в среду на новую массовую демонстрацию в центре Гонконга в знак протеста против подготовки законопроекта об экстрадиции в КНР.

Источник: AFP 2019

Митингующие заполонили улицы, прилегающие к правительственному комплексу и зданию Законодательного совета в районе Адмиралти. Толпы людей заблокировали движение транспорта, вызвав серьезные дорожные пробки.

В выступлениях участвуют преимущественно студенты местных вузов, многие из которых специально бойкотировали занятия. Несколько сотен демонстрантов провели в центре города всю ночь. Пока обошлось без эксцессов и радикальных действий. Полиция воздерживается от разгона собравшихся.

Источник: AFP 2019

«Мы не хотим видеть, чтобы Гонконг под давлением Пекина терял свой статус, демократические права и ценности и становился одним из обычных китайских городов», — сказал студент Гонконгского университета по фамилии Чэн.

Основная волна акций протеста ожидается после полудня. Депутаты намерены приступить к рассмотрению проекта закона об экстрадиции во втором чтении. Не исключается вероятность того, что радикально настроенные демонстранты попытаются штурмовать здание парламента. Вокруг него стянуты значительные силы полиции. В общей сложности для обеспечения порядка мобилизовано 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Источник: AFP 2019

Накануне, по данным местных СМИ, глава администрации Гонконга Кэрри Лам получила угрозы о физической расправе над ее семьей в случае, если она в течение суток не отзовет рассмотрение законопроекта об экстрадиции с КНР. Аналогичные угрозы, как утверждается, якобы поступили и в адрес секретаря (министра) по вопросам юстиции этого специального административного района Китая Терезы Чэн.

Администрация Гонконга неоднократно заявляла, что она не будет сворачивать или откладывать принятие закона об экстрадиции, несмотря на крупномасштабный марш протеста, собравший в воскресенье до 1 млн человек. Против этого выступают местные продемократические силы: они опасаются, что экстрадиция может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников.

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