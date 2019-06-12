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11:48 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в эфире телеканала «112 Украина» предложил новый способ покупки российского газа.

Источник: РИА Новости

В частности, Герус предложил лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с российским «Газпромом» и поставлять газ на Украину.

«Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», — рассказал он.

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Герус также добавил, что во время поездки в Россию Бойко и Медведчуку следовало сразу заключить контракт с Москвой.

«Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор», — отметил он.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о готовности продавать голубое топливо украинской стороне дешевле, чем купленный в Европе по реверсу газ. Стоимость для конечного потребителя при этом снизилась бы на четверть. Однако топ-менеджер «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко назвал предложение российского концерна «причудливым». По его мнению, цена голубого топлива от «Газпрома» завышена на сто процентов. Он не уточнил, насколько тогда получается завышенной стоимость реверсного газа.

Украина прекратила закупки газа у России в ноябре 2015 года. С тех пор она закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. При этом киевские власти не раз заявляли, что им удалось «слезть с российской газовой иглы», но многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

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