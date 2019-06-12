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07:22 (мск), источник: ТАСС

В ВКС не исключают, что военные летчицы будут пилотировать истребители

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Девушки, которые впервые в истории России начали обучение на военных летчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной, если проявят соответствующие способности, сообщил ТАСС заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что для первых потоков военных летчиц предусматривается возможность служить только в транспортной авиации.

«В процессе подготовки мы посмотрим, кто из девушек на что способен, чтобы направить в тот род авиации, где лучше смогут себя проявить. Будем смотреть — если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим», — сказал Юдин.

Он пояснил, что решение о пригодности летчиков принимается на основании специальных испытаний, включающих проверку психологических и когнитивных качеств человека. Их проходят на вступительных экзаменах и во время обучения.

Решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре принял министр обороны Сергей Шойгу в 2017 году. За два года для обучения по итогам вступительных экзаменов зачислена 31 девушка. В 2019 году планируется вновь провести набор девушек — это будет уже третья группа будущих военных летчиц.

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