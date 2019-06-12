Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скормил пираньям: Ким Чен Ын совершил новый вид казни
В России разработали «силовой топор» (фото)
Раскрыта польза томатного сока
Экс-министр Украины рассказал, как Киев обманывал Москву
Самый богатый человек в мире покупает новую квартиру
Отзывы о сериале «Чернобыль» в российских СМИ Какие отзывы о сериале «Чернобыль» можно прочесть в российских СМИ?
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Супруга отравившегося Алибасова тоже слегла
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Андреева, Бондарчук, беременная Германика на премьерах в Сочи
Переедем куда угодно: жители российского города обратились в ООН
"Должен был, но не проснулся": сын об Алибасове
В Шереметьево министра РФ задержала ФСБ
В Москве погиб Андрей Кондрашов
Брата 19-летней Стеши Маликовой приняли за ее сына
Сергей Безруков с женой и сыном проводят время в Санкт-Петербурге
За какие растения на участке могут наказать
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
13Инопланетные пейзажи Исландии показали с высоты птичьего полета
08:36 (мск), источник: Life.ru

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Торжественная церемония прошла во Дворце независимости в Нур-Султане.

Источник: РИА "Новости"

— Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан, — сказал Токаев, возложив правую руку на конституцию страны.

Напомним, что Токаев победил на выборах, набрав 70,76% голосов. Внеочередные выборы главы государства накануне состоялись в связи с тем, что в марте первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку, после чего временным лидером страны стал Токаев, в прошлом спикер парламента.

Его кандидатуру в президенты предложил лично Назарбаев. С победой на президентских выборах его поздравил президент России Владимир Путин.

Выборы президента Казахстана: победа Токаева и разгон протестующих
Во время загрузки произошла ошибка.
11 июня© Ньюстюб
 Мотоблогер погиб, выполняя трюк на оживлённой трассе в Подмосковье
В центре Нью-Йорка вертолёт рухнул на небоскрёб
В СФ требуют «поименного возмездия» за преследование Голунова
Черчесов прокомментировал победу над Кипром в отборе к Евро-2020
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
Климкин отказал Украине в шансе войти в ЕС за 10 лет
Немецкий исследователь назвал владельца Янтарной комнаты
Отношения России и США признали худшими за всю историю
Премьер Молдавии: лидер Демпартии может стать персоной нон грата
Здоровье
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку Врачи не распознали у малыша смертельную болезнь.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса» В среднем за дочь Алсу с одного телефона голосовали около восьми раз
Авто
Запрет правого руля: всё очень серьёзно (подробности) С 1 июля жизнь любителей праворульных иномарок станет намного сложнее
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Дети
Брата 19-летней Стеши Маликовой приняли за ее сына Дочь певца показала подросшего мальчика
Леди
5 женственных образов с платьями на лето Рассказываем и показываем, как носить самые актуальные платья сезона.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь