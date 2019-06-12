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08:58 (мск), источник: РИА Новости

Севастополь готов официально пригласить комиссара СЕ по правам человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила РИА Новости, что парламент региона после консультаций с МИД России готов официально пригласить комиссара СЕ по правам человека Дуню Миятович посетить город.

Источник: РИА "Новости"

Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что Миятович посетит Крым 7—11 октября. Миятович позднее заявила, что собирается посетить Крым, но ее визит «еще предстоит подтвердить», так как есть много вопросов, которые нужно уточнить.

«В таких случаях мы согласовываем с МИД России, мы неоднократно приглашали гостей — из западной Европы в том числе, и мы, безусловно, готовы сделать это», — сказала Алтабаева.

Возможность визита комиссара Совета Европы по правам человека в Севастополь приветствуется в городе, отметила Алтабаева.

«Для этого будут созданы все условия, чтобы он (комиссар СЕ — ред.) смог ознакомиться с тем, как мы живем, и узнал искреннее мнение горожан, севастопольцев о факте возвращения Севастополя, Крыма в состав России. Это был бы очень правильный шаг. Правильно, если он будет предпринят», — сказала Алтабаева.

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