Севастополь готов официально пригласить комиссара СЕ по правам человека

Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что Миятович посетит Крым 7—11 октября. Миятович позднее заявила, что собирается посетить Крым, но ее визит «еще предстоит подтвердить», так как есть много вопросов, которые нужно уточнить.
«В таких случаях мы согласовываем с МИД России, мы неоднократно приглашали гостей — из западной Европы в том числе, и мы, безусловно, готовы сделать это», — сказала Алтабаева.
Возможность визита комиссара Совета Европы по правам человека в Севастополь приветствуется в городе, отметила Алтабаева.
«Для этого будут созданы все условия, чтобы он (комиссар СЕ — ред.) смог ознакомиться с тем, как мы живем, и узнал искреннее мнение горожан, севастопольцев о факте возвращения Севастополя, Крыма в состав России. Это был бы очень правильный шаг. Правильно, если он будет предпринят», — сказала Алтабаева.