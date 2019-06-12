12:04 (мск), источник: РИА Новости
В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Претензии Киева на территории морского шельфа вокруг Крыма абсурдны, заявил руководитель рабочей группы по
«Крым является составной частью Российской Федерации, на территории которого распространяется исключительно российский суверенитет», — сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, после воссоединения полуострова с Россией изменились и границы континентального шельфа, с чем украинская сторона «должна смириться».
В Гааге
В частности, иск касается прав Киева на минеральные и живые ресурсы Черного и Азовского морей, судоходство в Керченском проливе, охрану окружающей морской среды и подводного культурного наследия. Украина требует прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб.
В понедельник посол по особым поручениям российского МИД Дмитрий Лобач заявил на слушаниях, что претензии Киева несостоятельны и должны быть отклонены, так как они находятся вне юрисдикции Международного арбитража. Он подчеркнул, что трибунал не вправе рассматривать вопросы внутренних вод и территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова.
В российском внешнеполитическом ведомстве также считают, что Украина обратилась в арбитраж не для урегулирования спора о толковании или применении конвенции по морскому праву, а в надежде добиться «юридического» признания своего «суверенитета над Крымом».