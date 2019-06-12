Захарова прокомментировала слова Болтона о распространении Россией слухов

«Серьезно? <…> Для закрепления на позициях тотального абсурда Болтону надо было сразу признать, что американскими СМИ владеют русские олигархи, твиттер Трампа ведет “фабрика троллей”, а голосом самого Болтона на мероприятии WSJ говорили пранкеры Лексус (Alexey Stolyarov) и Вован. Кстати, а кто владеет американскими СМИ? Составим списочек», — написала Захарова на своей фейсбук-странице.
По словам дипломата, наличие разных мнений, напротив, свидетельствует о демократическом процессе в стране, который так ценит и «отстаивает» Вашингтон.
«Вот, например, Сирия и вывод американских войск из нее. Трамп говорил одно (выводят), силовики начали его корректировать (не выводят, выводят позже и так далее)», — добавила она.
Представитель российского внешнеполитического ведомства также напомнила, что пару недель назад президент США публично назвал своего соратника Рекса Тиллерсона «тупым как камень», а эти слова вряд ли порождены «единством во мнениях».
Накануне слова Болтона прокомментировал и официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. По его словам, все сообщения о противоречиях внутри правительства США исходят от американских СМИ. Дипломат также добавил, что заявления Болтона напоминают ему события 2003 года, «когда некоторые страны вторглись в Ирак под предлогом нахождения там оружия массового поражения».