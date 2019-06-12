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20:30 (мск), источник: РИА Новости

Украинские силовики сообщили о приближении к Донецку

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции «Армия FM» официальный представитель 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.

Источник: РИА Новости

По его словам, расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.

«Разведчики бригады зашли в так называемую “серую зону” для того, чтобы улучшить свое тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения», — сказал Ильницкий.

По его словам, план операции разрабатывало руководство бригады вместе с высшим командованием.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости после государственного переворота на Украине. Переговоры по урегулированию конфликта проходят в рамках встреч контактной группы в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский многократно отмечал, что его ключевая задача на посту главы государства — прекратить конфликт в Донбассе. При этом полпред России Борис Гызлов подчеркнул, что новая киевская власть не реализует обещания о мире.

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