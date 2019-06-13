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07:24 (мск), источник: Коммерсантъ

В Польше разместится эскадрилья разведывательных беспилотников США

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.

Источник: AP 2019

Договоренность достигнута в рамках декларации об оборонном сотрудничестве, которую подписали президент Дональд Трамп и лидер Польши Анджей Дуда.

«Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, в поддержку наших оборонных целей», — говорится в документе.

Вашингтон также собирается увеличить численность американских военнослужащих, находящихся в Польше. Так, их число вырастет с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. Усиленное военное присутствие в стране обеспечит «дополнительные возможности обороны и сдерживания». Согласно договору, Варшава должна создать инфраструктуру для «обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения». В стране будет построен военный аэродром в целях «для подготовки или на случай непредвиденных обстоятельств».

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Они договорились о расширении сотрудничества в сфере обороны и разведки. Кроме того, лидеры двух стран сообщили о возможном размещении в Польше военной базы США. По мнению МИД РФ, планы по созданию базы направлены против России.

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