07:44 (мск), источник: Lenta.Ru
США переименовали Киев
Совет США по географическим названиям решил изменить правило написания Киева в международной базе. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.
С 17 июня написание украинской столицы будет заменено с «Kiev» на «Kyiv». В дипмиссии отметили важность данного решения для изменения написания официального названия Киева во всем мире.
Ранее на Украине представили полный текст новых правил правописания. Согласно документу, некоторые российские фамилии будут переделаны — фамилии с окончанием на -ой будут передаваться в украинском языке через окончания -ий. В частности, «Донской» станет писаться как «Донський», Трубецкой — «Трубецький». Исключение оставили для Льва Толстого.
В мае сообщалось, что новые украинские нормы правописания узаконили использование феминитивов. В качестве примеров упоминаются «поэтка», «членкиня» и «критикесса».
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