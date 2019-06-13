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10:21 (мск), источник: Daily Storm

Путин заявил о поддержке президента Молдавии Игоря Додона

Президент России считает, что власть в республике узурпировали олигархи, подмяв под себя государственные структуры.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет поддерживать молдавского лидера Игоря Додона. При этом глава государства считает, что ситуация в Молдавии не уникальна. По его словам, власть в стране была узурпирована олигархическими структурами, которые подмяли под себя государственные структуры. Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу «Мир».

«Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции, с тем чтобы они избавились в конце концов от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдавии власть, и, несмотря на какие-то возможные внутренние противоречия, все-таки нашли бы в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа», — заявил Путин.

Российский президент подчеркнул, что сложившаяся в Молдавии ситуация не является уникальной, однако ее можно считать показательной.

Потому что власть в Молдавии, так же, как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и все что угодно.
Владимир Путин
президент России
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Путин отметил усилия молдавского президента Игоря Додона и его недавних оппонентов, ориентированных на Запад, в направлении «строительства полноценного, цивилизованного, современного государства».

В Молдавии уже несколько лет продолжается политическая борьба между президентом страны Игорем Додоном и парламентом республики. После выборов 24 февраля парламент несколько месяцев пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum («Сейчас») выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ). В итоге спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. КС признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС разрешил и.о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти и 11 июня отменил указ Филипа.

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