10:21 (мск), источник: Daily Storm
Путин заявил о поддержке президента Молдавии Игоря Додона
Президент России считает, что власть в республике узурпировали олигархи, подмяв под себя государственные структуры.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет поддерживать молдавского лидера Игоря Додона. При этом глава государства считает, что ситуация в Молдавии не уникальна. По его словам, власть в стране была узурпирована олигархическими структурами, которые подмяли под себя государственные структуры. Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу «Мир».
«Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции, с тем чтобы они избавились в конце концов от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдавии власть, и, несмотря на
Российский президент подчеркнул, что сложившаяся в Молдавии ситуация не является уникальной, однако ее можно считать показательной.
Потому что власть в Молдавии, так же, как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и все что угодно.
Путин отметил усилия молдавского президента Игоря Додона и его недавних оппонентов, ориентированных на Запад, в направлении «строительства полноценного, цивилизованного, современного государства».
В Молдавии уже несколько лет продолжается политическая борьба между президентом страны Игорем Додоном и парламентом республики. После выборов 24 февраля парламент несколько месяцев пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum («Сейчас») выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ). В итоге спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с
Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. КС признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС разрешил и.о.