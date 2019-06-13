14:22 (мск), источник: РИА Новости
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.
«В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты
Координаты для атаки указала Анкара. Это произошло после того, как
Турецкое командование попросило российский Центр примирения содействовать «в обеспечении безопасности своих военнослужащих и нанесении ударов по позициям террористов».
Сирийские правительственные войска
Несколько дней назад ситуация в провинции обострилась. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что поблажек террористам не будет.
*Террористическая организация, запрещенная в России.