Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности
В «Сбербанке» появилось неожиданная возможность
Раскрыта польза томатного сока
Виторган сообщил о смерти артиста Кузнецова
История россиянки о жизни в Швейцарии
«Простые решения»: Защита от комаров, клещей и прочих кровососов Как спасаться от укусов комаров, клещей, мошек и слепней? Какими средствами помочь, если спастись не удалось?
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
Решение ПАСЕ по РФ: последовала реакция Лаврова
Агата Муцениеце: «Мы с Пашей таких сцен вместе еще не играли»
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Собчак с любовником проигнорировала Виторгана - видео
Михалкова ушла с Кинотавра из-за любовница бывшего
Гуф спровоцировал слухи о тайной свадьбе с Кети Топурия
Ольга Орлова восхитила соцсети стройной фигурой
Чем особенна беременность летом
9 опасных трендов в воспитании детей
История россиянки о жизни в Швейцарии
За какие растения на участке могут наказать
Фоторепортажи
29Отпуск в СССР: как отдыхали на курортах и в санаториях
11Огненный ад
14:22 (мск), источник: РИА Новости

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста», — говорится в релизе.

Координаты для атаки указала Анкара. Это произошло после того, как террористы-союзники «Джебхат ан-Нусры"* обстреляли наблюдательный пост турецкой армии, несмотря на договоренность о прекращении огня.

Читайте также
В России перечислили все американские цели С-400

Турецкое командование попросило российский Центр примирения содействовать «в обеспечении безопасности своих военнослужащих и нанесении ударов по позициям террористов».

Сирийские правительственные войска по-прежнему не контролируют Идлиб. Москва и Анкара пытаются отмежевать вооруженную оппозицию от террористов, которые продолжают устраивать провокации.

Несколько дней назад ситуация в провинции обострилась. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что поблажек террористам не будет.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Песков: вылазки террористов из Идлиба неприемлемы
Во время загрузки произошла ошибка.
3 июня© Ньюстюб
 Климкин потребовал от мира принять необычные шаги по Крыму
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч, вернув не того кота
«Воскресший» Цапок оказался вором в федеральном розыске
В Оманском заливе атакованы нефтяные танкеры
Башня в Германии сама приняла нужную форму (фото)
Эксперты поставили точку в споре об окрошке
ФСБ заподозрила советника Бастрыкина в теракте
Здоровье
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку Врачи не распознали у малыша смертельную болезнь.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
81-летний Николай Дроздов объяснил уход из «В мире животных» Известный биолог больше не ведет легендарную передачу
Авто
Мужчина остановился на заправке и стал миллионером Житель американского города Солсбери, штат Северная Каролина, сыграл на заправке в лотерею и сорвал крупный куш
Недвижимость
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Популярные темы на «Детях»
Кинотавр - 2019 625
Фильм "Бриллиантовая рука". Что осталось за кадром. Часть 2. 208
Какую кошечку лучше завести в семью, где есть дети? 169
Маразм? 140
Леди
Самые дорогие пластические операции звезд Звезды скромно молчат, а «приближенные источники» тем временем выкатывают счет с цифрами, указывающими на то, сколько стоит голливудская красота и слава.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь